Marokko ontvangt 2 miljoen doses coronavaccin van AstraZeneca

Omstreeks 15.00 uur is vandaag de eerste lading van het coronavaccin vanuit het Indiase Mumbai aangekomen op de luchthaven Mohammed V in Casablanca

De Dreamliner van de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) had ruim 2 miljoen doses van het Covishield vaccin aan boord. Het middel is ontwikkeld door het Serum Institute of India (SII) onder licentie van het Brits-Zweedse Oxford/AstraZeneca.

Marokko is daarmee het eerste Afrikaanse land dat beschikt over het Covishield-vaccin. Het Noord-Afrikaanse land heeft 25 miljoen doses van het middel besteld.

Marokkaanse toezichthouders hadden het vaccin in de eerste week van januari al goedgekeurd voor gebruik op de bevolking en de eerste lading had aanvankelijk vorig weekend aan moeten komen.



Twee keer eerder hebben Marokkaanse media onterecht gemeld dat vaccins zijn aangekomen in het land. Aanvankelijk had de vaccinatiecampagne eind december moeten beginnen.

"Leveranciers hebben te maken met technische problemen, met name in verband met de afgifte van vergunningen voor marketing en gebruik", meldde de Marokkaanse zorgminister Khalid Ait Taleb eerder deze maand.



De zorgminister liet vandaag weten dat de landelijke vaccinatiecampagne zaterdag zal beginnen. De autoriteiten starten eerst met het inenten van mensen die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, het veiligheidsapparaat en kwetsbare ouderen.

Zowel burgers als buitenlanders die in Marokko wonen en die tot de beoogde doelgroepen behoren kunnen het vaccin verkrijgen. Aanmelden kan vanaf zondag via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 17.

Woensdag 27 januari wordt het vaccin van de Chinese staatsfarmaceut Sinopharm verwacht in Marokko. Het vaccin van Sinopharm is vandaag goedgekeurd door Marokkaanse toezichthouders voor noodgebruik tijdens de vaccinatiecampagne.

