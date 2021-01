WHO: stoffen mondkapjes zijn nog steeds effectief

Zelfs nu nieuwe mutanten van het coronavirus rondwaren, zijn stoffen mondmaskers nog steeds effectief om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vrijdag, die eraan toevoegt geen plannen te hebben om de aanbevelingen aan te passen.

"De stoffen, niet-chirurgische maskers kunnen gebruikt worden door iedereen jonger dan 60 jaar die geen bijzondere gezondheidsproblemen heeft", zei Maria Van Kerkhove.

Bij de WHO is de Amerikaanse verantwoordelijk voor het beheer van de pandemie. "In regio's waar het virus circuleert moeten mensen ze dragen wanneer ze opeengepakt staan en het onmogelijk wordt om minstens één meter afstand te houden tot anderen. En ook in slecht geventileerde ruimtes."



Duitsland en Oostenrijk verplichtten eerder deze week het dragen van chirurgische maskers in winkels en het openbaar vervoer. "Het staat landen vrij maatregelen te treffen die ze nodig achten", aldus Van Kerkhove.

"Maar ook met de varianten die besmettelijker kunnen zijn, hebben we geen aanwijzingen dat de manier waarop die varianten overgedragen worden anders is."

