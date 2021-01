Marokko: Vaker kwaliteitscontrole brandstoffen door komst nieuw testlaboratorium

De matige kwaliteit van brandstoffen in Marokkaanse tankstations is nog steeds een probleem

Met de komst van een nieuw testlaboratorium wil het Marokkaanse Ministerie van Energie vaker steekproefsgewijs kwaliteitscontroles uitvoeren. Het project kost 10 miljoen DH (€ 920.000).

De vermeende prijsafspraken tussen brandstofleveranciers en de slechte kwaliteit van de brandstoffen in Marokkaanse tankstations waren maandag het onderwerp van gesprek tijdens de wekelijke vragenronde in de Tweede Kamer.

Minister Aziz Rabbah (Energie, Mijnen en Milieu) benadrukte dat de mededingingsraad momenteel onderzoek doet naar de vermeende prijsafspraken, meldt L'Economiste. Om de kwaliteit van de brandstoffen te kunnen garanderen zullen echter regelmatig controles plaats moeten vinden.

De komst van het nieuwe laboratorium zal volgens de energieminister leiden tot een beter brandstofcontrolesysteem dat meer inzicht biedt op het gehele aanvoerproces van brandstoffen in Marokko.

In 2020 voerden controlediensten van het energieministerie zo'n 3.400 brandstofkwaliteitscontroles uit bij benzinestations in heel Marokko. Het ministerie heeft in 61 gevallen het dossier overgedragen aan de officier van justitie.

© MAROKKO.NL 2021