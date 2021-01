Marokkaanse parachutiste Lahmar omgekomen tijdens training

Haar parachute weigerde open te gaan tijdens een training voor een internationale wedstrijd.

De 31-jarige medaillewinnares Malika Lahmar kwam om het leven na een fatale val. De in Tifelt geboren Lehmar trad in 2009 toe tot de Parachute Infantry Brigade van het Marokkaanse leger (FAR).

Sergeant Lahmar was lid van het vrouwelijke team en won in 2019 goud op de International Army Games in China. Ze was aan het trainen voor de volgende editie.

Haar lichaam werd donderdag in haar geboorteplaats begraven in aanwezigheid van familie, leidinggevenden en hoge FAR-functionarissen.

