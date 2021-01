Marokkaanse toezichthouder keurt coronavaccin Sinopharm goed

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid heeft vrijdag de goedkeuring aangekondigd voor gebruik van het Sinopharm-vaccin in de strijd tegen het coronavirus

De Marokkaanse geneesmiddelenregistratiecommissie (AMM) kwam vrijdag bijeen om de goedkeuring van het Chinese vaccin te bespreken.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het vaccin voor een periode van twaalf maanden goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen. De Chinese medicijnwaakhond had het coronavaccin eind december al goedgekeurd voor gebruik bij de burgerbevolking.

Marokko heeft 40 miljoen doses van het vaccin besteld en de eerst levering komt naar verwachting woensdag aan in Marokko.



Vrijdagmiddag is de eerste lading van het Covishield-vaccin aangekomen in Casablanca. Het gaat om twee miljoen doses van het coronavaccin van het Brits-Zweedse Oxford/AstraZeneca.

Vrijdagavond kondigde het zorgministerie aan dat de landelijke vaccinatiecampagne zaterdag zal beginnen. Aanvankelijk had het inentingsprogramma eind december moeten beginnen maar door vertraagde levertijden werd de start van het vaccinatieprogramma telkens uitgesteld.



De autoriteiten starten eerst met het inenten van mensen die werken in de gezondheidszorg, het onderwijs, het veiligheidsapparaat en kwetsbare ouderen.

Zowel burgers als buitenlanders die in Marokko wonen en die tot de beoogde doelgroepen behoren kunnen het vaccin verkrijgen. Aanmelden kan vanaf zondag via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 17.



© MAROKKO.NL 2021