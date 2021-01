Boa's mogen op avondklok handhaven

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) mogen vanaf maandag handhaven op de avondklok.

Dat bevestigt de voorzitter van de Nederlandse BOA Bond Ruud Kuin na berichtgeving van Hart van Nederland. De afgelopen dagen heeft de bond bij het ministerie van Justitie en Veiligheid aangedrongen boa's die bevoegdheid te geven.

"Het leek erop dat boa's wel op straat zouden worden ingezet na 21.00 uur, maar dat ze niet de bevoegdheid zouden krijgen om te handhaven. Dat zou gedoe opleveren, want dat is niet duidelijk voor de boa's zelf, en ook niet voor burgers. Dus het is heel goed dat ze die bevoegdheid nu krijgen", zegt Kuin.

De bevoegdheid om te handhaven is formeel afgesproken, lokaal moet er in overleg met de driehoek worden geregeld hoe en waar de boa's precies worden ingezet. Gemeenten zijn vrij om te kiezen of boa's mogen handhaven of niet.

Kuin verwacht dat de boa's veel zullen worden ingezet. "Daarbij is het wel van belang dat er wordt samengewerkt met de politie en dat er goede afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld dat de politie snel kan assisteren mocht het nodig zijn", aldus Kuin.

