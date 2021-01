CBS: Marokkaanse Nederlanders hebben minder vertrouwen in medemens en instituties

marokko 23 jan 15:41

Het aandeel van de Nederlandse bevolking van 15 jaar of ouder dat vertrouwen heeft in de medemens is in de periode 2012-2019 gestegen.

Ook het vertrouwen in instituties, zoals rechters, politie, de Tweede Kamer en de Europese Unie, groeide in deze periode. Migranten met een niet-westerse achtergrond tonen echter minder vertrouwen in de medemens, maar meer in sommige instituties dan mensen met een westerse of Nederlandse achtergrond. Dergelijke vertrouwenskloven tussen mensen van een verschillende herkomst zijn sinds 2012 verkleind. Een van de redenen voor deze ontwikkeling is de veranderde samenstelling van de groep migranten. Er zijn meer migranten uit landen die een hoog vertrouwen hebben, zoals uit Aziatische, Arabische en Sub-Sahara-Afrikaanse landen, en minder migranten uit de traditionele herkomstlanden Turkije, Marokko en Suriname, die doorgaans een laag vertrouwen hebben.

Het zijn vooral de traditionele herkomstgroepen die in vertrouwen achterblijven. Zo heeft rond 40 procent van de mensen met een Marokkaanse, Turkse en Surinaams/Antilliaanse achtergrond vertrouwen in de medemens. Dit loopt tot bijna het dubbele op bij de groep met een Scandinavische achtergrond. Maar ook in ambtenaren, de media, de Tweede Kamer, de Europese Unie en de kerken hebben de migranten uit de traditionele herkomstlanden vaak een benedengemiddeld vertrouwen. Daartegenover staan mensen met een Aziatische en Arabische achtergrond die zich op veel terreinen onderscheiden door een hoger vertrouwen in instituties.

Mogelijk speelt hier ook het migratiemotief een rol. Migranten komen om verschillende redenen naar Nederland, zoals voor werk, om te studeren, voor gezinshereniging en om asiel te krijgen. En de beweegredenen verschillen tussen de migrantengroepen. Door de relatieve afname van het aandeel migranten uit traditionele landen, neemt het gemiddelde vertrouwen van de migranten toe.