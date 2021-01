UFC schorst Ottman Azaitar wegens schenden coronamaatregelen (video)

UFC heeft de Marokkaans-Duitse MMA-vechter Ottman Azaitar geschorst nadat hij betrapt werd op het schenden van de coronaregels.

UFC-president Dana White maakte het nieuws vrijdag bekend in een interview met BT Sport. "Hij is weg. Hij is niet langer een UFC-krijger", zei White (vanaf 2:20 min).

Volgens White heeft de 30-jarige Azaitar de quarantainemaatregelen van UFC geschonden. Om de live-evenementen door te kunnen zetten heeft UFC een "bubbelsysteem" geïmplementeerd waarbij vechters en hun teams tot het einde van de evenementen in een geïsoleerde faciliteit moeten verblijven.

In de faciliteit genaamd 'Fight Island' mogen vechters geen fysiek contact hebben met de buitenwereld. Azaitar zou echter iemand hebben geholpen om de geïsoleerde faciliteit binnen te sluipen. In zijn interview met BT Sport vertelde White wat er gebeurde: "Hij en zijn team sneden hun polsbandjes af, gaven ze aan iemand buiten de "bubbel". De indringer werd door beveiligers betrapt maar weigerde de instructies op te volgen.



Azaitar heeft nog niet gereageerd op het incident maar deelde onlangs wel een vers uit de Koran (Al-Baqarah) op zijn Instagram-stories. "Misschien haat je iets en is het goed voor je, en misschien hou je van iets en is het slecht voor je. Allah weet het, terwijl jij het niet weet. (2.216)".

Hij schreef ook "Alhamdulillah voor alles" als bijschrift in een schijnbare bevestiging dat zijn UFC-avontuur ten einde is gekomen.

Azaitar stond voor zaterdag op het schema en zou het in Abu Dhabi opnemen tegen de Amerikaan Matt Frevola maar haalde de weging niet. De weging was tot dan toe onbekend.



De Marokkaanse strijder verlaat UFC na slechts twee gevechten. Maar op basis van de prestaties tot dusver (twee KO's in de eerste ronde) zou Azaitar hoogstwaarschijnlijk een mooie toekomst hebben gehad bij UFC.

Ottman Azaitar maakte zijn UFC-debuut tijdens UFC 242 in september 2019, toen hij de Finse vechter Teemu Packalen KO sloeg. Een jaar later (september 2020) won hij van de Amerikaans Khama Worthy en sloeg hem al na anderhalve minuut KO.

© MAROKKO.NL 2021