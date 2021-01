Vaccinatiegraad in Verenigd Koninkrijk stijgt snel

buitenland 23 jan 18:23

De vaccinatiegraad in het Verenigd Koninkrijk stijgt snel. De gezondheidsautoriteiten in Londen maakten zaterdag bekend dat in 24 uur tijd liefst 478.248 mensen zijn ingeënt tegen het coronavirus.

In totaal hebben nu ruim 5,8 miljoen Britten een eerste dosis vaccin gekregen, bij bijna een half miljoen van hen is inmiddels ook de tweede prik gezet. Ondanks het voortvarende inentingsprogramma blijft de dagelijkse toename van besmettingsgevallen verontrustend. De tendens is echter dalend. Volgens de regering in Londen kwamen er ruim 33.500 geïnfecteerden bij, waarmee het totaal de 3,6 miljoen passeerde. Er stierven het afgelopen etmaal 1348 Covid-19-patiënten. De grimmige grens van 100.000 kwam daarmee heel dichtbij: 97.329. © ANP 2021