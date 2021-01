Man die Amsterdamse Westermoskee vernielde bracht Hitlergroet

Op beelden die de politie heeft verspreid van een man die in december vermoedelijk ramen vernielde van de Westermoskee in Amsterdam, is te zien hoe hij een Hitlergroet brengt.

Dit deed hij meerdere malen, aldus de politie. Ook bespuugde hij het gebedshuis in Amsterdam-West en trapte hij tegen het gebouw.

De Westermoskee aan het Piri Reïsplein werd op 14 december vernield. De imam trof drie kapotte ramen aan. Op de beelden is te zien dat de man een steen pakt, waarmee hij naar alle waarschijnlijkheid de vernielingen aanricht.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft in december een gesprek gehad met het bestuur van de moskee. "Ze zijn behoorlijk geschrokken, en het is ook niet de eerste keer dat de islamitische gemeenschap in onze stad met bedreigingen te maken heeft." Er wordt samen met de moskee gekeken of er extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn.



De vernieling van de Westermoskee staat wat Halsema betreft niet op zichzelf. "Tolerantie is onze opdracht, en juist nu, in een lockdown, terwijl we het allemaal moeilijk hebben, (...), laten we alsjeblieft een beetje aardig zijn voor elkaar."

De politie hoopt met het vrijgeven van de foto's de dader op te sporen.

