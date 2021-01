Ierse vechter McGregor gaat al in tweede ronde neer en verliest

Conor McGregor heeft weinig plezier beleefd van zijn rentree bij de UFC.

De Ierse vechter in de mixed martial arts (MMA) verloor zondagmorgen van Dustin Poirier op TKO. De 31-jarige Amerikaan sloeg hem in Abu Dhabi al in de tweede ronde tegen de grond.

McGregor is de voormalig kampioen in het licht- en vedergewicht van de UFC. The Notorious (de beruchte) heeft al zeker drie keer zijn pensioen aangekondigd maar komt daar steeds op terug. Tijdens het gevecht in de Verenigde Arabische Emiraten stond geen titel in het lichtgewicht op het spel.

De titel is in handen van de Rus Khabib Noermagomedov, maar hij zou na zijn zege vorig jaar oktober tegen Justin Gaethje (VS) zijn gestopt. De Rus ontnam McGregor in 2018 de wereldtitel in een chaotisch gevecht en The Notorious wil niets liever dan een herkansing, maar die lijkt er niet te komen.



Verrassing

McGregor en Poirier troffen elkaar eerder in 2014, in het vedergewicht. De Ier versloeg Poirier in de eerste ronde door TKO. Dat gebeurde vorig jaar ook met weltergewicht Donald Cerrone, want McGregor was bij zijn rentree in 40 seconden klaar met de Amerikaanse kooivechter.

McGregor was in de eerste ronde nog sterker dan Poirier maar liet zich in de tweede ronde verrassen. Hij moest een serie harde stoten incasseren en ging naar het canvas. "Dit is voor mij geen verrassing" zei Poirier. "We staan wat betreft onderlinge gevechten nu gelijk. Het is 1-1 nu. Laten we het nog een keer doen."



Voor het eerst knock-out

McGregor incasseerde voor het eerst een nederlaag op knock-out. "En ik heb er geen excuses voor", zei de Ier. "Het is een bittere pil om te slikken. Maar ik ga mezelf herpakken. Ik sta op en zal mijn hoofd hoog houden."

Dana White, voorzitter van de UFC, hoopt nog steeds dat McGregor en Noermagomedov het nog eens tegen elkaar opnemen. Maar liefst 2,4 miljoen liefhebbers over de hele wereld schaften in 2018 een stream aan om de titelstrijd te bekijken. McGregor wil ook nog wel eens tegen de Filipijn Manny Pacquiao vechten. Hij hield ook eens 30 miljoen dollar over aan een bokswedstrijd met Floyd Mayweather.



Ottman Azaitar

Vrijdag werd bekend dat het UFC-avontuur van Azaitar ten einde is gekomen. UFC heeft het contract van de Marokkaans-Duitse MMA-vechter ontbonden nadat hij betrapt werd op het schenden van de coronaregels.

Azaitar stond voor zaterdag op het schema en zou het in Abu Dhabi opnemen tegen de Amerikaan Matt Frevola. "Hij is weg. Hij is niet langer een UFC-krijger", zei White in een interview met BT Sport.

Volgens White heeft Azaitar een onbevoegde geholpen toegang te verkrijgen tot de geïsoleerde faciliteit 'Fight Island' waar alleen UFC-vechters en hun teams mogen komen.

© MAROKKO.NL 2021