Politie ontruimt Museumplein in Amsterdam met waterkanon

De politie heeft het Museumplein in Amsterdam ontruimd, en heeft daarbij een waterkanon ingezet.

De politie ging hiertoe over nadat de honderden demonstranten op het plein niet vertrokken nadat er een noodbevel was afgekondigd. Dat betekent dat iedereen weg moet van het plein en de directe omgeving.

Het grootste deel van de actievoerders bleef staan, ook gooiden sommigen vuurwerk naar de politie. Daarna greep de politie in en begon de demonstranten uit elkaar te drijven. Daarbij gebruikten agenten wapenstokken, paarden, honden en een waterwerper.

Rond 15.30 uur heeft de politie het plein zo goed als schoongeveegd, maar in de omliggende straten is het nog onrustig. Een groep demonstranten heeft zich aan de voorkant van het Concertgebouw verzameld, waar opnieuw een waterkanon is ingezet. De actievoerders worden langzaamaan weggedreven richting de Van Baerlestraat.



Koffie

Op sociale media gingen de afgelopen week berichten rond dat mensen die tegen de coronamaatregelen zijn van plan zijn te gaan "koffiedrinken" in Eindhoven en Amsterdam. Op het Museumplein hadden inderdaad veel mensen een kopje koffie bij zich.

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) verklaarde het Museumplein vanaf 11.00 uur tot veiligheidsrisicogebied. Rond 15.00 uur werd een noodbevel afgekondigd, omdat de groep die tegen de coronaregels demonstreerde steeds groter werd en de risico's toenamen.



Vorige week kwamen er toch 2000 mensen naar het Museumplein om te demonstreren tegen de coronamaatregelen, nadat een demonstratie van Nederland in Verzet op het plein was geannuleerd en verboden.

De politie trad daarom op, dat leidde tot flinke ongeregeldheden en 143 arrestaties.

