Verenigde Arabische Emiraten openen ambassade in Tel Aviv

De regering van de Verenigde Arabische Emiraten heeft ingestemd met de vestiging van een ambassade in Israël.

Dat heeft zij zondag via Twitter bekendgemaakt. De VAE en Israël kwamen in augustus overeen de onderlinge betrekkingen te normaliseren.

De diplomatieke dienst van de VAE komt in Tel Aviv, waar de meeste internationale vertegenwoordigingen zetelen. De Verenigde Staten besloten onder president Donald Trump de ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem. Dat was een omstreden besluit omdat ook de Palestijnen dat als hun hoofdstad beschouwen.

De Israëlische regering keurde zondag een voorstel om volledige diplomatieke betrekkingen aan te knopen met Marokko goed. Voor de formalisering moet ook het parlement (Knesset) nog akkoord gaan.



De opwaardering van de relatie tussen Israël en Arabische landen was een wens van Trump in diens nadagen als president om Iran verder te isoleren. Behalve Marokko gaven tot dusver ook de VAE en Bahrein gehoor, alsmede het overwegend islamitische Soedan.

Geheime relaties

Israël en Marokko onderhouden al decennia 'geheime relaties' en ondanks het gebrek aan directe vluchten heeft de Marokkaanse regering openlijk toeristen uit Israël ontvangen.



Na de Oslo-akkoorden van de jaren negentig werden de banden van Israël met Marokko in de openbaarheid gebracht. De toenmalige premier Yitzhak Rabin en de minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres waren aanwezig bij de inhuldiging van een Israëlisch verbindingskantoor.

Israël exploiteerde het verbindingskantoor in Marokko van 1994 tot 2000. Marokko had een soortgelijk kantoor in Israël, maar na de uitbarsting van de Tweede Intifada in 2000 werden de banden tussen de twee landen weer aan het publieke zicht onttrokken.



