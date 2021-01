Noodbevel in Tilburg tegen samenkomsten tegen de avondklok

Theo Weterings, de burgemeester van Tilburg, heeft een noodbevel ingesteld om in te kunnen grijpen nu mensen de straat op gaan om te demonstreren tegen de avondklok.

Op dit moment is het in Tilburg onrustig. Eerder is een opruiende oproep verspreid via social media. Het noodbevel geeft de politie extra bevoegdheden.

Het bevel geldt tot een nader door de burgemeester vast te stellen tijdstip voor de straten: Ringbaan West. Alleenhouderstraat, Kwekerijpad, Statenlaan en de Lage Witsiebaan.

Ook de tussengelegen straten en pleinen in dit gebied vallen onder het noodbevel. In Tilburg zijn momenteel in de buurt van de Warandelaan tientallen mensen bijeengekomen met hun auto. Volgens den politie wordt er vuurwerk afgestoken.

De avondklok geldt de komende weken tussen 21.00 uur en 04.30 uur, als middel tegen verspreiding van het coronavirus.

