Grapperhaus: lik op stuk en schadeclaims tegen rellende 'hooligans'

Justitieminister Ferd Grapperhaus gaat de schade verhalen op de "hooligans" die binnensteden vernielen en rellen tegen het coronabeleid.

De politie zal hard en snel ingrijpen tegen mensen die worden aangehouden, zegt de bewindsman. "Het is crimineel. Laat één ding duidelijk zijn: lik op stuk."

Er zijn al veel mensen aangehouden, benadrukt Grapperhaus. Die mensen kunnen flinke schadeclaims verwachten. "Ik zie jongens van 20 en 21 die aan het begin van hun werkzame leven zijn, maar die krijgen een schadeclaim voor het feit dat ze het nodig vonden een supermarkt te plunderen", zegt de bewindsman. "Dat betekent dat je zomaar, zonder dat je verzekerd bent, ineens tienduizend euro aan schade moet gaan vergoeden."

"Mensen die crimineel gedrag vertonen, worden strafrechtelijk vervolgd. Ik vind het een verzwarende omstandigheid als jij, als 99 procent van de mensen zo goed en zo kwaad als het kan en met de kiezen op elkaar meedoet, dat staat te saboteren met dit soort acties."



Leger niet nodig

Mensen die winkels plunderen of op de vuist gaan met de politie "worden echt, zo heeft u gisteren goed kunnen zien, flink in de kraag gepakt. Zij mogen zich flink schamen".

Volgens de bewindsman "moeten we ons niet laten provoceren door de gedachte dat er een lont in het kruitvat zit ofzo". Hij wijst er op dat er eerder ongeregeldheden zijn geweest tegen coronamaatregelen. Toen ging het volgens hem ook niet om demonstreren maar om rellen.

Grapperhaus vindt het ook niet nodig om het leger in te zetten. "We hebben uitstekende politiemensen in de frontlinie." Ook staat de marechaussee, net als in het weekeinde, weer klaar om de politie mee te helpen.

