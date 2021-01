Politie wordt veel getipt over nieuwe locaties rellen

De politie vraagt mensen die mogelijke nieuwe rellen willen doorgeven dat alleen te doen als ze over serieuze, concrete informatie beschikken.

Omdat maandag veel mensen bellen of mailen met de politie is een lange wachtrij ontstaan. "Houd de lijnen vrij voor degene die het echt nodig hebben", is het advies.

"Het is erg druk. Veel mensen bellen ons om zaken door te geven en dat is hartstikke goed natuurlijk. Daar kunnen we ons voordeel mee doen", zegt een woordvoerster van de korpsleiding. Ze benadrukt dat het handiger is als mensen het meldformulier op de website van de politie gebruiken in plaats van te bellen. "Dat kost minder tijd en we kunnen makkelijker en sneller in kaart brengen om welke locaties het gaat en hoe vaak die locaties doorgegeven zijn."

Via het digitale formulier op de website politie.nl kan iedereen informatie verstrekken en beelden uploaden over demonstraties die worden voorbereid, bijvoorbeeld op sociale media. Her en der in het land waren demonstraties en rellen rond de coronamaatregelen. Hebt u filmbeelden of foto’s daarvan, dan wil de politie die graag hebben, staat te lezen op de website.



Dit weekend kwamen op diverse plaatsen in het land mensen samen om te protesteren tegen de avondklok. Die geldt de komende weken tussen 21.00 uur en 04.30 uur, als middel tegen verspreiding van het coronavirus. Die protesten ontaardden in onder meer Eindhoven, Amsterdam, Tilburg en Urk in ongeregeldheden.

Relschoppers plunderden, richtten vernielingen aan en bestookten de politie en de ME met stenen, rookbommen en andere voorwerpen.

