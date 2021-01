Hoekstra: snelrecht toepassen op relschoppers

Relschoppers die zijn aangehouden moeten razendsnel worden berecht, vindt minister Wopke Hoekstra (Financiën).

"Je moet de hele gereedschapskist inzetten", zegt hij. Het gaat volgens Hoekstra niet om demonstranten die betogen tegen de avondklok. "Tuig doet dit. ".

De minister is van mening dat de avondklok niet moet worden heroverwogen. "Je gaat nu niet capituleren voor de mensen die winkelruiten inschoppen. Daar is geen sprake van", zegt hij. De afgelopen drie dagen was het onrustig in verschillende steden.

Het leger hoeft niet te worden ingezet, zegt Hoekstra. "Het leger is er in Nederland echt voor andere dingen. De politie is hier voor toegerust, de ME is waar nodig inzetbaar."

Het leger heeft een andere taak en militairen zijn hier ook niet voor opgeleid, aldus Hoekstra. "Het is ook niet wat je in onze rechtstaat zou willen doen."

