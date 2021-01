Mexico meldt als vierde land meer dan 150.000 doden door corona

Mexico heeft als vierde land in de wereld melding gemaakt van meer dan 150.000 doden door het coronavirus.

Alleen in India, Brazilië en de Verenigde Staten valt het dodental tot dusver hoger uit. Mexico bestelt nu miljoenen doses van een Russisch coronavaccin.

In het bijna 130 miljoen inwoners tellende Mexico liggen veel ziekenhuizen vol en hebben ook prominente burgers het virus opgelopen. President Andrés Manuel López Obrador (67) maakte afgelopen zondag bekend dat hij positief is getest.

Ook de rijkste Mexicaan, de 80-jarige telecommagnaat Carlos Slim Helu, raakte onlangs besmet.



Mexico begon vorig maand mensen in te enten met het vaccin van Pfizer/BioNTech, dat ook wordt gebruikt in de VS en de EU. President Obrador zei maandag na een telefoongesprek met zijn Russische collega Vladimir Poetin dat zijn land ook 24 miljoen doses aanschaft van het Russische Spoetnik V-vaccin.

Dat vaccin moet nog wel worden goedgekeurd door de Mexicaanse toezichthouder.

