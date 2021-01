163.931 Nederlanders hebben vaccin tegen corona gekregen

Sinds het begin van de vaccinatiecampagne in Nederland hebben in totaal 163.931 mensen hun eerste beschermende prik tegen het coronavirus gekregen.

De tussenstand werd dinsdag bekendgemaakt via het zogeheten Coronadashboard van de Rijksoverheid. Het is gebaseerd op gegevens die de GGD'en, instellingen voor langdurige zorg en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) hebben doorgegeven tot en met maandag.

De meeste doses zijn toegediend door de GGD'en: 106.886. Ziekenhuizen hebben 40.216 medewerkers uit de acute zorg hun eerste dosis gegeven, in de langdurige zorg staat de teller op 16.829 vaccinaties.

Mogelijk ligt het getal dat op het dashboard wordt gepubliceerd iets achter op de werkelijkheid. "Het kan een paar dagen duren voordat een prik wordt gemeld. Het daadwerkelijke aantal gezette prikken ligt daarom hoger", vermeldt de overheid erbij.



1,3 miljoen doses verwacht

Op het dashboard staat ook vermeld hoeveel doses van de goedgekeurde vaccins Nederland in de komende zes weken verwacht geleverd te krijgen. Dat zijn er ruim 1,3 miljoen.

Tot nog toe zijn twee vaccins goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie (EU) en dus ook in Nederland. Ze worden gemaakt door Pfizer/BioNTech en door Moderna. Voor een adequate bescherming zijn twee doses nodig.



Vanaf 27 januari krijgen voor het eerst mensen hun tweede dosis van het vaccin toegediend.

De overheid wil later meer gegevens over vaccinatie toevoegen op het dashboard, onder meer over vaccinatiebereidheid, vaccinatiegraad en het aantal doses dat op dat moment op voorraad is.

