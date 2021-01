Kamervoorzitter Arib: niet het Nederland dat wij kennen

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft geen goed woord over voor de rellen en plunderingen waarvan verscheidene steden de afgelopen avonden het toneel waren.

"Dat is niet het Nederland dat wij kennen en waarvan wij houden", zegt zij voor aanvang van het wekelijkse vragenuur.

"Wij hebben gezien hoe agenten, ambulancemedewerkers en journalisten werden aangevallen, en hoe extra beveiliging ervoor moest zorgen dat zorgmedewerkers veilig naar buiten konden", zegt Arib. "Het zijn schokkende beelden en ze gaan de hele wereld over."

Geweld hoort niet thuis in een democratie, benadrukt Arib. "Het zou nooit een middel mogen zijn om je te uiten. Er is in Nederland alle ruimte om je onvrede kenbaar te maken. Maar er is geen enkele ruimte of respect voor de wijze waarop de afgelopen dagen werd bedreigd, gevochten en geplunderd."

© ANP 2021