Verenigd Koninkrijk biedt EU-burgers geld om te vertrekken

Het Verenigd Koninkrijk biedt EU-burgers geld aan om te vertrekken en terug te gaan naar hun land van herkomst, meldt de krant The Guardian.

De mensen die hiervoor kiezen krijgen geld voor bijvoorbeeld vliegtickets en tot 2000 pond (2257 euro) om zich elders te vestigen.

Dit programma bestond al voor migranten uit andere delen van de wereld, maar sinds kort worden ook burgers uit de Europese Unie hiervoor benaderd.

Mensen uit de EU hebben nog tot 30 juni om te regelen dat ze in het Verenigd Koninkrijk mogen blijven werken. Als ze dit niet doen, zijn ze illegaal en mogelijk strafbaar als ze daarna nog wonen of werken in het Verenigd Koninkrijk.



Uit onderzoek bleek dat veel Europeanen niet of niet goed weten wat ze moeten doen om te mogen blijven. Dat zou voor de zorgsector een groot probleem kunnen worden, aangezien veel mensen uit EU-landen in de Britse zorg werken.

De Britse regering reageert in The Guardian door te stellen dat er ook veel EU-burgers zijn die niet willen blijven. Zij worden geholpen met dit vrijwillige programma, aldus een regeringswoordvoerder.

© ANP 2021