RIVM: Voor het eerst in 2 maanden minder dan 4000 nieuwe coronagevallen

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 3997 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Voor het eerst sinds 24 november, twee maanden en twee dagen geleden, blijft dit aantal onder de 4000.

In de afgelopen zeven dagen zijn 35.635 positieve tests gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op gemiddeld bijna 5100 per etmaal. Dat gemiddelde daalt al weken.

In Amsterdam kwamen 198 besmettingen aan het licht. Den Haag telde 95 nieuwe coronagevallen en Zaanstad 85. In Rotterdam testten 79 inwoners positief en in Eindhoven 76.



Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen door het virus steeg met 87. Dat is aanzienlijk minder dan op eerdere dinsdagen. Precies een week geleden kwamen er 106 sterfgevallen bij en de week daarvoor kreeg het RIVM in 24 uur tijd 153 meldingen dat coronapatiënten waren overleden.

Sinds het begin van de uitbraak in Nederland zijn bijna 957.000 mensen positief getest. Van 13.665 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen besmette personen en sterfgevallen liggen hoger.

