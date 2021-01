RIVM: Daling nieuwe besmettingen vlakt af, Britse variant wint terrein

De afname van het aantal coronabesmettingen vlakt af, terwijl de extra besmettelijke Britse variant zich verder verspreidt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft afgelopen week 35.635 positieve testresultaten geregistreerd. Dat is een daling van 8 procent, het laagste percentage in weken.

Het RIVM kon in de vorige wekelijkse rapportage nog een afname noteren van bijna 22 procent. In het rapport van 12 januari meldde het instituut een daling 12,5 procent, weer een week eerder ruim 16 procent en in de zeven dagen daarvoor ruim 18 procent.

Op basis van modellen schat het instituut dat ruim een derde van de mensen die afgelopen week besmet raakten de Britse variant heeft opgelopen.



In een steekproef die in de week van 4 tot en met 10 januari is genomen, bleek in 8,6 procent van de positieve coronatests sprake van de variant die voor het eerst opdook in het Verenigd Koninkrijk.



Zuid-Afrika

Een andere zorgwekkende mutant, die vanuit Zuid-Afrika is overgekomen, is inmiddels veertien keer in Nederland aangetroffen. "De meeste van deze veertien personen hadden een reisgeschiedenis, of hebben contact gehad met iemand met een reisgeschiedenis naar Zuid-Afrika", aldus het RIVM.

Met 204 besmettingen per 100.000 inwoners zit Nederland nog steeds in de "ernstige fase" van de epidemie, concludeert het instituut. Het RIVM schat dat het reproductiegetal, dat weergeeft hoe snel het virus zich verspreidt, gemiddeld een fractie is gedaald, van 0,98 naar 0,93.



Voor de Britse variant becijferen de onderzoekers het reproductiegetal op 1,27. Dat wil zeggen dat 100 mensen met deze virusvariant samen 127 anderen besmetten. Het getal dat het RIVM noemt is gebaseerd op de situatie op 8 januari.

Ziekenhuizen namen afgelopen week in totaal 1264 Covid-19-patiënten op, 182 minder dan een week eerder. Van deze mensen zijn er 241 zo ziek dat ze op de intensive care liggen.

Op de ic's daalde het aantal opnames met 14. Het RIVM heeft 512 coronagerelateerde sterfgevallen geregistreerd. In de vorige weekrapportage waren dat er 608.

© ANP 2021