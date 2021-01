OM en politie doen oproep aan ouders: houd je kinderen thuis

De politie en het Openbaar Ministerie roepen ouders op hun kinderen 's avonds thuis te houden.

De avondklok is er niet voor niets, stellen ze. Veel relschoppers die de afgelopen avonden zijn opgepakt, zijn volgens het OM tieners en wonen nog thuis.

"Het is de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen in toom te houden. Weet waar je kind uithangt en ga het gesprek met ze aan", zegt Heleen Rutgers, hoofdofficier van justitie in Oost-Brabant. "Als je kind strafbare feiten pleegt, is de kans groot dat hij een strafblad krijgt. De consequenties daarvan zijn echt heel groot."

OM en politie bekijken of en hoe de schade aan onder meer winkels, auto's en kan worden verhaald op de relschoppers. "Laat het een waarschuwing zijn voor iedereen met plannen", is de boodschap dinsdag.



Het OM in Oost-Brabant gaat met de politie, de FIOD en de Belastingdienst werk maken van het afpakken van vermogen en bezittingen van verdachten, om de toegebrachte schade op hen te kunnen verhalen. Volgens het OM kan dat betekenen dat ze hun scooter of merkkleding kwijtraken. "Wij vinden dat ondernemers moeten worden gecompenseerd en wat ons betreft betalen de verantwoordelijken iedere cent aan schade terug", zegt Rutgers.

Social mediagebruik

Het OM en de politie roepen ouders ook op te letten op het gebruik van sociale media door jongeren. "Het is niet altijd zichtbaar voor ouders wat zich online afspeelt, maar ga erover in gesprek en voorkom grote problemen", zegt Anja Schouten, politiechef van de regio Noord-Holland en landelijk portefeuillehouder Jeugd van de Nationale Politie.



"Dat contact maakt echt onderdeel uit van een oplossing. Daarnaast is het ook nodig dat er aandacht is voor ouders die geen vat hebben op hun kinderen. Waar mogelijk worden mensen in contact gebracht met Veilig Thuis.’’

Het OM verwacht dat op basis van het grote aantal camerabeelden de politie de komende weken in heel Nederland nog veel relschoppers gaat aanhouden.

