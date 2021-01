HCP: Geld sparen 'onmogelijk' voor meeste Marokkaanse gezinnen

Voor het gros van de huishoudens in Marokko was het in 2020 onmogelijk om geld opzij te zetten.

Dat blijkt uit cijfers van het Marokkaanse bureau voor planning en statistiek (HCP) na onderzoek naar de economische omstandigheden van Marokkaanse huishoudens in het jaar 2020.

Volgens het HCP zag het overgrote deel van de huishoudens in 2020 hun kwaliteit van leven achteruitgaan. Ook steeg de werkeloosheid en namen de financiële problemen toe.

Voor het onderzoek werd gebruik gemaakt van de Consumer Confidence Index (CCI) waarin huishouden worden gevraagd naar hun levensstandaard, de algemene economische situatie en het vermogen om geld te besparen. De index schets een beeld van de toekomstige ontwikkeling van het consumentenvertrouwen.



In 2020 meldde 59,8% van de huishoudens dat de levenskwaliteit is verslechterd, 27% meldde een stagnatie en 13,2% merkte geen verandering. De verwachtingen over de economische situatie in 2021 lopen sterk uiteen.

Stemming consumenten over economisch klimaat nagenoeg hetzelfde

Ongeveer 41,7% van de huishoudens verwacht dat hun levensstandaard zal verslechteren, 34% verwacht een stagnatie en 24,3% voorspelt verbetering.



De meerderheid van de ondervraagde huishoudens is pessimistisch over de werkgelegenheid in het land. Meer dan 85% van de huishoudens verwacht dat de werkloosheid zal toenemen.

Zo'n 73% van de Marokkaanse huishoudens is niet van plan het komende jaar grote aankopen te doen.



Zo'n 61,9% van de huishoudens geeft aan dat het huidige inkomen de uitgaven dekt. Zo'n 33% geeft echter het spaargeld te hebben aangesproken of inmiddels schulden maken om onkosten te dekken.

Slechts 17% van de huishoudens verwacht het komende jaar geld te besparen.

