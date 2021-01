Marokko nog steeds favoriete vliegbestemming voor Belgen

Ondanks de coronapandemie staat Marokko op de tweede plek van populairste bestemmingen voor reizigers uit België.

Dat blijkt uit de ranglijst van Belgische luchthaven Charleroi Airport. Het Noord-Afrikaanse land is de enige niet-Europese bestemming in de top vijf.

De lijst wordt aangevoerd door Spanje, gevolgd door Marokko, daarna volgen Frankrijk, Italië en Portugal.

Volgens recente cijfers van de internationale luchthaven in Brussel is het aantal vliegbewegingen in 2020 gedaald met 69% vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In 2019 reisden meer dan 2 miljoen passagiers via de luchthaven.



Het aantal passagiers nam in het coronajaar 2020 tijdens de zomerperiode wel even toe, vooral in de maanden juli en augustus. Toch was ook tijdens dit hoofdseizoen het aantal passagiers ruim 35% lager dan in 2019.

De uitbraak van het de tweede coronagolf zorgde in de maand november voor een historisch laag record; ruim 85% lager dan een jaar eerder. In december zag de luchthaven een licht herstel en was het aantal passagiers 'slechts' 20% lager dan in 2019.

