Belgische TV-zender maakt documentaire over terrorist Salah Abdeslam

De Vlaamse televisiezender Eén gaat een documentaire maken over terrorist Salah Abdeslam uitzenden.

De 31-jarige Franse Brusselaar zit op dit moment in de cel voor zijn betrokkenheid in de aanslagen in Parijs en Brussel.

De zender zal over enkele maanden stilstaan bij de de aanslagen van 22 maart 2016. Vijf jaar na de feiten blikt fotografe Lieve Blancquaert in de driedelige docureeks 'En toen was het stil' terug op die noodlottige dag.

Salah Tv-maker Eric Goens komt dan weer op de proppen met de documentaire 'Salah' waarin het volledige verhaal van Salah Abdeslam wordt verteld. In de vierdelige Eén-documentaire gaat Goens op zoek naar wie Abdeslam werkelijk is.



Hij vertelt het volledige verhaal van de Fransman. Over zijn prille jeugdjaren in een warm nest in Sint-Jans-Molenbeek, zijn radicalisering en zijn deel in de bloederige terreuraanslag op 22 maart 2016.

Op 22 maart 2016 werd Brussel het decor van verschillende aanslagen. Daarbij kwamen 35 mensen om het leven. Abdeslam, die de Franse nationaliteit heeft maar opgroeide in Molenbeek, wordt verdacht van betrokkenheid. De daders waren teruggekeerde Syriëstrijders van Daesh.

