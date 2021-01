Brand verwoest textielfabriek in Tanger

Bij een grote brand in een textielfabriek is maandagochtend een fabriek verwoest

De brand brak uit in een textielfabriek in de industriezone Mghogha in de oostelijke buitenwijken van Tanger. De bewaker van het bedrijfsterrein raakte gewond en is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Hupdiensten hadden maandagochtend veel moeite de brand onder controle te krijgen. "Er was een vreselijke explosie, en daarna brand, heel veel vuur", vertelde een ooggetuige aan de Marokkaanse nieuwsdienst Le360. Ook andere getuigen meldden een explosie te hebben gehoord vlak voordat de brand uitbrak.

Door de brand raakte meer dan de helft van de fabrieksruimte beschadigd. De materiële schade in de 2120 vierkante meter grote fabriekshal is enorm en wordt geschat op enkele miljoenen dirhams.



De textielfabriek telt meer dan 400 werknemers. De brand veroorzaakte een stroomonderbreking in de hele industriële zone van Mghogha en zorgde voor een korte onderbreking van de productiviteit bij andere fabrieken in de omgeving.

De oorzaak van de brand is niet duidelijk maar is hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door geëxplodeerde gasflessen. De politie is een gerechtelijk onderzoek gestart.

