Eerste levering Chinees vaccin aangekomen in Marokko

De eerste levering van het door Marokko bestelde coronavaccin van het Chinese Sinopharm is dinsdagochtend aangekomen in Casablanca.

Dat meldt de nationale luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc (RAM) dinsdag op haar Facebook-pagina. Het gaat om ongeveer een half miljoen doses van het vaccin.

Marokko heeft in totaal 65 miljoen doses van twee verschillende vaccins besteld, waarvan 40 miljoen doses van Sinopharm. De lading van Sinopharm werd aanvankelijk begin december in Marokko verwacht. Marokkaanse zorgautoriteiten wilden half december starten met het inenten tegen het longvirus COVID-19 maar door leveringsproblemen bij vaccinleveranciers werd de startdatum steeds opgeschoven.

De levering van Sinopharm is de tweede lading coronavaccins die in het Noord-Afrikaanse land aankomt. Vrijdagmiddag werden twee miljoen doses van het Brits-Zweedse Oxford/AstraZeneca ontvangen.



De Marokkaanse geneesmiddelenregistratiecommissie (AMM) heeft zaterdag het Chinese middel goedgekeurd voor noodgebruik gedurende de nationale vaccinatiecampagne die naar verwachting deze week begint.

De Chinese medicijnwaakhond had het vaccin eind december goedgekeurd voor gebruik bij de burgerbevolking. Het vaccin is voor 79 procent effectief en werkt ook tegen nieuwe stammen van het coronavirus zoals de Britse virusmutatie.



De Marokkaanse autoriteiten streven er naar om binnen vier maanden 80% van de volwassenen in het land te vaccineren. Dat komt neer op ongeveer 25 miljoen mensen. De autoriteiten prioriteren bij de vaccinatie mensen met essentiële beroepen zoals gezondheidswerkers, veiligheidsdiensten, chronisch zieken en 65-plussers.

Zowel burgers als buitenlanders die in Marokko wonen en die tot de beoogde doelgroepen behoren kunnen het vaccin verkrijgen. Aanmelden kan sinds zondag via www.liqahcorona.ma of per sms naar het gratis nummer 1717.

Op koninklijk bevel is het coronavaccin voor alle Marokkanen gratis.

© MAROKKO.NL 2021