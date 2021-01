Marokko lanceert online platform om contact met diaspora te verbeteren

Het Marokkaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft maandag het online platform Bladifqalbi gelanceerd om de band met buitenlandse Marokkanen (MRE) te versterken.

Dat meldt het ministerie dinsdag in een persbericht. De website Bladifqalbi biedt "ruimte voor expressie" en is bedoeld om ideeën en ervaringen uit te wisselen met gelijkgezinden.

De website is beschikbaar in het Arabisch, Frans, Engels en Spaans en bevat een videobibliotheek. Het platform dient als spreekbuis voor de in het buitenland woonachtige Marokkanen en is bedoeld om initiatieven van MRE's onder de aandacht te brengen en om positiviteit te belichten.

De regering hoopt met de website vooral jongeren aan te spreken. Rabat vreest al langere tijd dat de jongere generaties de binding met het vaderland verliest.



Begin november meldde het buitenlandministerie initiatieven op te zullen zetten om diaspora meer te betrekken en hoopt zodoende dat de groep meer gaat investeren in 'eigen land'.

Uit recent onderzoek blijkt dat de diaspora nauwelijks investeert in Marokko. Gemiddeld heeft slechts 2,9% van de buitenlandse Marokkanen kapitaal in Marokko.



Het ministerie wil tegen 2030 een half miljoen investeerders mobiliseren om de banden van toekomstige Marokkaanse generaties met hun thuisland te versterken middels het aanscherpen en ondersteunen van de culturele aantrekkingskracht van Marokko in het buitenland.

Het aantal MRE's wordt momenteel geschat op meer dan vijf miljoen over de hele wereld. De prognoses geven aan dat het aantal geschoolde Marokkanen dat in het buitenland woont de komende jaren exponentieel zal groeien.

