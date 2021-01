Ronaldo en Messi weigeren miljoenen van Saoedi-Arabië

Cristiano Ronaldo heeft een aanbieding uit Saoedi-Arabië om het land te promoten afgewezen

Dat meldt the Telegraph. De aanvaller van Juventus en Portugal zou benaderd zijn met het voorstel om voor een vergoeding van € 6 miljoen per jaar reclame te maken voor de Saoedische reisbranche.

Volgens de overeenkomst zou Ronaldo eenmaal per week het islamitische land moeten bezoeken. Lionel Messi zou hetzelfde aanbod hebben gekregen, maar ook de Argentijn wil zich niet inzetten voor de promotionele activiteiten van het land.

Saoedi-Arabië ontvangt vaak kritiek vanwege harde straffen tegen activisten. Het Saoedische aanbod aan de twee topvoetballers ligt in lijn met de visie van het land om het toerisme te versterken als onderdeel van zijn 2030-strategie.



Het doel van de visie is om de Saoedische economie een boost te geven en het internationale imago van het koninkrijk te verbeteren. De golfstaat hoopt met de campagne 'Visit Saudi' het imago te verbeteren en internationale toeristen te stimuleren een bezoek te brengen aan het islamitische land. De grootscheepse promotie van de oliestaat zal volgende maand van start gaan.

Met name door het organiseren van sportevenementen en het inzetten van topsporters poogt het land haar imago te verbeteren. In 2019 was de Golfstaat gastheer van de finales van de Spaanse Super Cup.



In hetzelfde jaar organiseerde het land ook het wereldtitelgevecht tussen Anthony Joshua en Andy Ruiz, en bovendien is de Formule 1 akkoord gegaan met het voorstel om de laatste race van het huidige kalenderjaar in he Saoedische koninkrijk te laten plaatsvinden.

Het is niet de eerste keer dat een aanbod van Saoedi-Arabië wordt afgewezen door een beroemdheid. In 2019 annuleerde popzangeres Nicki Minaj haar optreden op het Jeddah Word Festival. Minaj deed dat, naar eigen zeggen, uit solidariteit voor de vrouwenrechten, de LGBTQ-gemeenschap en de vrijheid van meningsuiting.

© MAROKKO.NL 2021