Vlag Marokkaans consulaat in Utrecht verwijderd en vertrapt (video)

Maandagavond is de vlag van het Marokkaans consulaat in Utrecht van de gevel verwijderd en vertrapt.

De daders hebben het voorval gefilmd en in een Facebook-live event uitgezonden. De Marokkaanse vlag werd vervangen door een witte vlag met daarop de tekst "Leve het volk".

Het tweetal heeft aangegeven geen separatist te zijn en heeft om die reden gekozen om als vreedzaam protest de tekst "Leve het volk" te gebruiken.

De twee vandalen geven aan dat de vlagontering een reactie is op de slechte behandeling van Riffijnse politieke gevangen in Marokko. In Marokko is onlangs weer ophef ontstaan nadat Hirak-gedetineerden werden overgeplaatst vanuit de Tanger 2 gevangenis. Familieleden van de gedetineerden moesten dagenlang gissen naar de locatie en (gezondheids)situatie van de gevangenen.



Volgens de nationale gevangenisadministratie (DGAPR) gebeurde de overplaatsing nadat de gevangenen een dag daarvoor hadden aangekondigd opnieuw in hongerstaking te zullen gaan. De overplaatsing was volgens DGAPR bedoeld om een eind te maken aan "ernstige inbreuken en onaanvaardbaar gedrag" door de Hirak-gedetineerden.

De Marokkaanse mensenrechtenvereniging denkt echter dat de verplaatsing en verspreiding van gedetineerden een vergeldingsactie is op het protest van de actievoerende gevangenen.



De gedetineerden protesteren tegen het verbod op telefonisch contact met niet-familieleden. Ook zijn de gedetineerden naar verluidt verplicht om de gespreksonderwerpen te beperken tot louter gezinsaangelegenheden, meldt persbureau EFE die daarbij twee familieleden van de gedetineerden citeert.

De gedetineerden hebben sinds hun gevangenschap in 2017 al verschillende hongerstakingen georganiseerd. Veel activisten, onder leiding van voorman Nasser Zefzafi, werden gearresteerd wegens "samenzwering tegen de staat" nadat deze in 2016 en 2017 in Al Hoceima protesteerden tegen de levensomstandigheden in het noord-oosten van Marokko.



Valencia

In november was het Marokkaanse consulaat in het Spaanse Valencia het toneel van een soortgelijk voorval. Een groep Polisario-supporters probeerde het Marokkaanse consulaat binnen te komen.

De groep separatisten slaagde er in de gevelvlag te verwijderen en te vervangen met de vlag van de zelfbenoemde Sahrawi Republiek (SADR).

Het voorval gebeurde in de nasleep van het conflict in de Marokkaans-Mauritaanse grensstreek. De Koninklijke Strijdkrachten (FAR) voerden een militaire operatie uit om gewapende Polisario-rebellen te verdrijven die sinds september de grensovergang El Guerguerate blokkeerden.

