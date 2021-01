AstraZeneca werkt met Oxford aan vaccin Zuid-Afrikaanse variant

Farmaceut AstraZeneca werkt samen met de Universiteit van Oxford aan een nieuw vaccin voor de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus.

Dat zegt topman Pascal Soriot tegen de Italiaanse krant La Repubblica. Hij verwacht dat het huidige coronavaccin van de farmaceut ook al beschermt tegen die variant, al is niet zeker in welke mate.

Het Brits-Zweedse coronavaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford wordt momenteel onderzocht door de Europese medicijnwaakhond EMA. Naar verwachting geeft die eind januari groen licht voor gebruik van het middel. De Europese landen hebben samen zeker 300 miljoen doses besteld bij de Zweeds-Britse farmaceut.

Marokkaanse toezichthouders hadden het vaccin in de eerste week van januari al goedgekeurd voor gebruik op de bevolking. De eerste lading van twee miljoen eenheden van het vaccin kwam vrijdagavond aan in Casablanca.

Marokko is daarmee het eerste Afrikaanse land dat beschikt over het Covishield-vaccin. Het middel is ontwikkeld door het Serum Institute of India (SII) onder licentie van het Oxford/AstraZeneca.

Marokko heeft 25 miljoen doses van het middel besteld. De eerste vaccinatie moet deze week worden toegediend.

