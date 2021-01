Burundi gaat consulaat in Laayoune sluiten

Minder dan een jaar na de opening kondigt Burundi de sluiting aan van haar consulaat in het Zuid-Marokkaanse Laayoune.

Dat meldt het Burundese Ministerie van Buitenlandse Zaken in een serie Tweets op haar Twitter-pagina. Het land geeft ook aan haar ambassades in Canada en Brazilië te zullen sluiten uit "strategische en wederkerige" redenen.

Ook zouden financiële overwegingen een rol spelen. Volgens het ministerie zullen de diplomatieke activiteiten van het Canadese en Braziliaanse kantoor worden overgenomen door de Ambassade in het Amerikaanse Washington DC.

"Onze ambassade in Rabat in Marokko blijft functioneel en in ruil daarvoor verwacht Burundi de opening van een ambassade van het Koninkrijk Marokko in Burundi met residentie in Bujumbura", leest de Tweet. De Tweet waarin de sluiting van het consulaat in Laayoune werd aangekondigd werd kort na verschijning weer verwijderd.



Afgelopen februari heeft de Republiek Burundi een consulaat in Laayoune ingehuldigd. Het was het zesde diplomatieke kantoor in de hoofdstad van de Marokkaanse Sahara. De inhuldigingsceremonie werd destijds bijgewoond door Nasser Bourita (minister van Buitenlandse Zaken) en zijn Burundese tegenhanger, Ezechiel Nibigira.

Intussen is er veel gebeurd in Buruni. De vertrekkende president en Marokko-vriend Pierre Nkurunziza overleed in juni 2020. Hij stierf aan de gevolgen van een hartaanval, aldus een verklaring van de regering.



Tijdens zijn presidentschap trok Bujumbura in 2010 de erkenning van de 'Sahrawi Arab Democratic Republic' in en startte hij met zijn toenadering tot Rabat.

Momenteel wordt Burundi geleid door generaal Evariste Ndayishimiy. Hij leidde het Ministerie van Defensie tijdens het Nkurunziza-tijdperk (2005-2020).

