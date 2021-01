Regering Biden belooft actie tegen rassenongelijkheid

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag gezegd dat hij concrete stappen bekendgemaakt die hij wil nemen om de rassenongelijkheid en het racisme in de Verenigde Staten te bestrijden.

De rassenongelijkheid, die in het laatste regeringsjaar van zijn voorganger Donald Trump prominent zichtbaar werd na de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd, heeft de VS volgens Biden veel te lang parten gespeeld.

Raciale spanningen kwamen in de vierjarige ambtstermijn van Trump geregeld tot uiting. Na de bestorming van het Capitool op 6 januari zei Biden dat de aanval door Trumpaanhangers was uitgevoerd door "schurken, opstandelingen, politieke extremisten en racisten"

"We hebben nooit volledig naar de stichtingsprincipes van deze natie geleefd", aldus Biden. "Dat alle mensen gelijk zijn en het recht hebben om hun hele leven lang gelijk te worden behandeld. Het is nu tijd om te handelen, niet alleen omdat het juist is maar omdat we er allemaal beter van worden."





Biden beval middels decreten dat de Amerikaanse overheid minder gebruik gaat maken van particuliere gevangenissen en dat er actie wordt ondernomen tegen discriminatie op de woningmarkt.

Daarnaast onderstreepte de president zijn toewijding aan de zelfstandigheid van de inheemse stammen en veroordeelde hij discriminatie tegen mensen met een Aziatisch of Polynesisch uiterlijk, die volgens hem is toegenomen sinds de coronapandemie.



Biden maakte al een begin aan het terugdraaien van beleid van Trump, waaronder de zogeheten moslimban, een inreisverbod voor mensen uit veel overwegend islamitische landen. Ook heeft de president hervormingen van het immigratiebeleid aangekondigd.

Minderheden, onder wie zwarte Amerikanen en inheemse Amerikanen, gaven bij de presidentsverkiezingen mede de doorslag voor Bidens zege.

© ANP 2021