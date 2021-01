Eerste mensen in Nederland krijgen hun tweede coronaprik

Precies drie weken geleden werd de eerste Nederlander gevaccineerd tegen het coronavirus.

Verpleegster Sanna Elkadiri, die in een verzorgingshuis in Boxtel werkt, kreeg op 6 januari een inenting op de speciale vaccinatielocatie van de GGD in Veghel.

Op woensdag is Elkadiri ook de eerste in Nederland die de tweede dosis krijgt. Over zeven dagen zou ze daarmee beschermd moeten zijn tegen het coronavirus. Elkadiri krijgt het coronavaccin dat Pfizer en BioNTech hebben ontwikkeld. Dat kwam als eerste vaccin in Nederland op de markt.

Het is toegediend aan mensen die in verpleeghuizen en de gehandicaptenzorg werken en aan de mensen voor wie ze zorgen. Artsen en verpleegkundigen op de acute zorg en ambulancemedewerkers kregen dat vaccin ook.



Ook op andere plekken begint woensdag de tweede vaccinatieronde. Zo vaccineert intensivecarearts Diederik Gommers in het Erasmus MC verpleger Tom Burggraaf, waarna zij de rollen omdraaien en Burggraaf Gommers inent. Drie weken geleden waren zij de eerste medewerkers van het academische ziekenhuis in Rotterdam die werden gevaccineerd.

In de acute zorg krijgen ruim 40.000 medewerkers van de intensive care, de spoedeisende hulp en ambulancepersoneel vanaf woensdag een tweede prik. De vaccinatieronde loopt tot en met vrijdag 5 februari. De ziekenhuizen vaccineren naast eigen personeel ook 15.000 huisartsen en medewerkers van huisartsenpraktijken.

© ANP 2021