Grapperhaus: inzet leger tegen relschoppers nu niet aan de orde

Het is volgens demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus nu niet aan de orde om militairen in te zetten tijdens de avondklok om de orde te bewaren

Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Woensdagmiddag debatteert de Kamer over de onrust van de afgelopen dagen en onder meer PVV-leider Geert Wilders wil dat het leger ingezet wordt.

Grapperhaus schrijft dat militairen niet getraind zijn voor de handhaving van de openbare orde in vredestijd, omdat zij in tegenstelling tot de politie niet getraind zijn om situaties te de-escaleren.

Wel krijgt de politie ondersteuning van de Koninklijke Marechaussee en is er materieel van het leger, zoals drones of vrachtwagens, beschikbaar.



Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie ligt het nu ook niet voor de hand dat militaire inzet nodig is. Dat is echt een allerlaatste middel, dat pas aan bod komt als tal van andere oplossingen al gebruikt zijn.

Dinsdagavond was het relatief rustig in vergelijking met de dagen ervoor. In Rotterdam en Amsterdam was de sfeer op plekken wel gespannen.

© ANP 2021