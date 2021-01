Politie pakt dinsdag 131 mensen op wegens geweld en opruiing

algemeen 27 jan 10:53

De politie hield dinsdag in het hele land 131 verdachten aan, van wie 81 mensen in Rotterdam. Het grootste deel van deze verdachten is jonger dan 25 jaar.

Ze zijn vooral aangehouden wegens openlijke geweldpleging en opruiing. Bij opruiing via sociale media zijn de meeste verdachten onder de 18 jaar, meldt de politie. Dinsdagavond is wel veel rustiger verlopen dan de dagen daarvoor, constateert de politie. In verschillende steden verzamelden zich wel groepen mensen op straat. Op enkele plaatsen kwam het hierbij tot een confrontatie met de politie, zoals in Rotterdam. In Hilversum en Amsterdam verspreidde een groep mensen zich toen de ME zich vertoonde. De politie spoorde verder in het hele land verdachten van opruiing op en hield ook mensen aan die ervan worden verdacht dat ze de voorgaande dagen hebben meegedaan aan rellen. Samen met het Openbaar Ministerie riep de politie ouders op ervoor te zorgen dat hun kinderen dinsdagavond binnen zouden zijn tijdens de avondklok.

Kort voor de avondklok inging, waren in verschillende plaatsen nog groepen voetbalsupporters op straat die aankondigden "hun stad te verdedigen". Algemeen commandant Willem Woelders benadrukt dat zij hun mening mogen geven en informatie mogen delen met de politie, maar dat handhaven en geweld gebruiken aan politie en de koninklijke marechaussee is voorbehouden. Ook voor deze supporters geldt de avondklok, aldus Woelders. © ANP 2021