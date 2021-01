Ruim 1100 mensen delen beelden van rellen met politie

algemeen 27 jan 14:47

Ruim 1100 mensen hebben al beelden of informatie met de politie gedeeld over de rellen in Eindhoven van afgelopen zondag. Dat meldt de politie op Twitter.

"Normaal bedanken we iedereen persoonlijk, maar dat lukt nu echt niet. Daarom doen we het hier: dank!", zo luidt de boodschap op Twitter. "De wens om de politie te helpen bij dit onderzoek is kennelijk erg groot", aldus een politiewoordvoerder. "Daarom willen we langs deze weg laten weten dat we bereidheid tot het delen van informatie enorm waarderen." De politie heeft dinsdagavond opnieuw verdachten aangehouden in verband met de rellen van afgelopen zondag in Eindhoven. Het gaat om twee mannen van 18 en 30 jaar, beiden uit Eindhoven, maakte de politie woensdag bekend.

De 30-jarige gooide volgens de politie een steen naar een passerende motoragent. De motor werd geraakt, de agent bleef ongedeerd. De andere verdachte zou stenen naar de mobiele eenheid hebben gegooid. Een van hen werd opgepakt na een tip door een burger. De ander viel door de mand bij het nakijken van beelden door de politie. Het tweetal zit vast. © ANP 2021