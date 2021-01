RIVM: Aantal nieuwe coronabesmettingen iets onder gemiddelde: 4774

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft in het afgelopen etmaal 4774 positieve coronatests geregistreerd.

Dat zijn er meer dan dinsdag, toen het RIVM volgens gecorrigeerde cijfers 3980 nieuwe besmettingen noteerde, maar iets minder dan het gemiddelde van de afgelopen week.

In de laatste zeven dagen zijn in totaal 34.802 nieuwe gevallen gemeld. Dat komt neer op gemiddeld 4972 per etmaal.

Het RIVM heeft 69 sterfgevallen van mensen met Covid-19 geregistreerd. Dit aantal steeg dinsdag met 87. Het overlijden van een coronapatiënt wordt soms pas na een tijdje doorgegeven.



Op dinsdagen en woensdagen meldt het RIVM vaak meer sterfgevallen dan op andere dagen.

Het aantal positief geteste mensen in ons land gaat richting de 1 miljoen. Sinds het begin van de uitbraak in februari vorig jaar is het coronavirus met een test vastgesteld bij 961.690 Nederlanders.

