Hoekstra: schade door relschoppers wordt volledig opgevangen

Onverzekerde winkeliers die schade hebben opgelopen door de rellen van de afgelopen dagen kunnen een beroep doen op het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Dat zegt minister van Financiën Wopke Hoekstra tegen het ANP. Verzekerde ondernemers kunnen bij hun verzekeraar aankloppen voor een schadevergoeding voor de ravage die is aangericht door plunderaars en relschoppers.

Het kabinet heeft hierover gesproken met De Nederlandsche Bank en verzekeraars. Hoekstra verwacht dat de volledige schade daarmee wordt opgevangen.

"Het overgrote deel van de ondernemers is verzekerd en daarmee geholpen", zegt de bewindsman. Volgens DNB valt de aangerichte schade onder 'klein molest', wat betekent dat verzekeraars kunnen uitkeren.



De kleine groep ondernemers die niet is verzekerd, kan op een vergoeding uit het schadefonds rekenen. "Ik ga er vanuit dat we daarmee de volledige schade die ondernemers is aangedaan door de raddraaiers weten op te vangen."

Het geld moet uiteindelijk komen van de relschoppers zelf, vindt het kabinet. Het verhalen van de schade zal via strafrechtelijke en civielrechtelijke procedures moeten, legt Hoekstra uit. "Maar iedereen is erop gebrand om dit tot op de laatste cent te verhalen."

