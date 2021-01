OM legt beslag op bankrekeningen en auto's Brabantse relschoppers

algemeen 27 jan 16:55

Het Openbaar Ministerie in Den Bosch is begonnen met een offensief om de schade bij rellen in diverse Brabantse gemeenten op de daders te verhalen.

Het OM laat woensdag weten dat er inmiddels beslag is gelegd op diverse bankrekeningen en meerdere auto's. "Alle schade proberen we te verhalen op de verdachten", zegt een woordvoerder. Het OM werkt daarbij samen met de politie, de FIOD en gemeenten. De verwachting is dat het aantal beslagleggingen de komende tijd zal groeien. Het gaat onder meer om rekeningen en bezit van relschoppers die afgelopen maandagavond betrokken waren bij ongeregeldheden in het centrum van Den Bosch. Tientallen relschoppers trokken daar een spoor van vernieling. Meerdere winkels, waaronder een Jumbo-supermarkt, werden geplunderd. Ook werden ruiten ingegooid en auto's vernield. Er zijn in Den Bosch tientallen aanhoudingen gedaan. © ANP 2021