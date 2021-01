Franse regering in dubio over nieuwe 'totale' lockdown

De Franse regering schuift een besluit over nog strengere maatregelen tegen het coronavirus voor zich uit.

Wat meespeelt is dat een totale lockdown rellen zoals in Nederland met zich mee kan brengen. Er bestaat een risico op "burgerlijke ongehoorzaamheid", zei Christophe Castaner, de chef van de partij van president Macron, tegen de krant Le Parisien.

Macron heeft gevraagd om extra analyses over de verspreiding van het virus voordat er een besluit word genomen. Maar dat de huidige situatie - een avondklok vanaf 18.00 uur - niet wordt aangescherpt is volgens een regeringswoordvoerder "onwaarschijnlijk". Een "zeer strikte" lockdown is een van de opties.

Artsen en onderzoekers hebben alarm geslagen over de virusmutaties die in het land rondwaren. De ziekenhuis en intensivecareafdelingen krijgen steeds meer coronapatiënten te verwerken. Gezondheidsminister Olivier Veran houdt donderdagavond een persconferentie.

Frankrijk is al twee keer eerder in een lockdown geweest. In het land van 67 miljoen inwoners zijn meer dan 74.000 mensen aan Covid-19 overleden.

