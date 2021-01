Opsporing Verzocht leidt politie naar relschoppers

ientallen tips naar aanleiding van beelden in het programma Opsporing Verzocht dinsdagavond hebben geleid tot de identiteit van verscheidene relschoppers.

Over vier verdachten die op camera waren vastgelegd tijdens de uit de hand gelopen demonstratie op het Museumplein in Amsterdam op 17 januari kreeg de politie 32 tips binnen.

Beelden van zondagavond uit Venlo waarop te zien was dat er met stenen naar een politieauto werd gegooid, leverden 9 tips op. Een van de verdachten, een 29-jarige inwoner van Houten, meldde zich na de getoonde beelden zelf bij de politie in Amsterdam. Hij is aangehouden.

Van de drie andere verdachten die ook op de video te zien waren, is door de tips de identiteit vastgesteld. Zij zijn nog niet aangehouden, maar de politie heeft in de tussentijd het onlinevideomateriaal van hen verwijderd.



Op de beelden uit Venlo was te zien hoe meerdere mannen stenen uit de straat haalden en kapot maakten om vervolgens naar een politieauto te gooien. Een van de stenen vernielde het raam en belandde op de bijrijdersplek, waar op dat moment niemand zat.

De politie beschouwt de actie als poging tot doodslag. De tips die over deze groep binnenkwamen worden nog onderzocht, er zijn woensdagochtend nog geen aanhoudingen gedaan.

De politie zal de komende tijd "meer en meer verdachten herkenbaar tonen", zo waarschuwt zij op de site van het AVROTROS-programma. De politie raadt mensen die betrokken zijn geweest bij strafbare feiten tijdens één of meerdere rellen dan ook aan zich zo snel mogelijk te melden, alleen dan kan het openbaar maken van de beelden worden voorkomen.

