Britse coronavariant vastgesteld in zeventig landen

De Britse variant van het coronavirus is inmiddels vastgesteld in zeker zeventig landen

Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Dat zijn er tien meer dan een week geleden. De Zuid-Afrikaanse variant van het virus is inmiddels in zeker 31 landen in de wereld opgedoken, acht meer dan een week geleden. De Braziliaanse variant is gemeld in acht landen, zes meer dan bij de vorige update.

In onder meer Nederland wordt ervan uitgegaan dat de meer besmettelijke Britse variant over een paar weken de helft van het aantal nieuwe besmettingsgevallen behelst.

Die mutatie is volgens onderzoekers mogelijk dodelijker, iets waarop de Britse premier Johnson heeft gezinspeeld. Vaccins zouden er werkzaam tegen zijn.



Terwijl de vaccinatiecampagnes onderweg zijn, blijft het aantal nieuwe besmettingen in veel landen groeien, soms met strengere maatregelen als gevolg.

Wereldwijd is het virus bij meer dan 100 miljoen mensen vastgesteld.

