Tanger: Vermist meisje zat nacht lang opgesloten op schooltoilet (video)

Een meisje dat vorige week niet meer was thuisgekomen aan het eind van haar schooldag werd een dag later teruggevonden op school

Het meisje heeft een nacht lang op het toilet op school doorgebracht nadat ze daar werd opgesloten raakte.

Het incident gebeurde op de nacht van donderdag op vrijdag op de middelbare school Atlas in Tanger. De moeder van het meisje zegt tegen nieuwsdienst Alyaoum24 dat ze de hele nacht naar haar dochter heeft gezocht en de volgende ochtend naar het politiebureau wilde gaan.

De moeder trof haar dochter aan op school toen ze onderweg naar het politiebureau eerst haar zoon op school had afgezet.



Het meisje heeft de hele nacht op een koud en donker toilet doorgebracht. Schoolmedewerkers hadden niet in de gaten dat het meisje nog in het gebouw was en sloten aan het einde van de schooldag alle deuren.

Het meisje mocht na medisch onderzoek naar huis. De moeder overweegt juridische stappen.

