Israël bezorgd om Amerikaanse plannen sancties ICC in Den Haag op te heffen

buitenland 27 jan 21:12

Israël is bezorgd over de plannen van de Verenigde Staten om de sancties op te heffen die de voormalige regering van Donald Trump had opgelegd aan het Internationaal Strafhof (ICC)

Dat meldt het Israëlische dagblad Jerusalem Post. Israël vreest dat het ICC het onderzoek naar Israëlische oorlogsmisdaden tegen Palestijnen in 2014 zal heropenen. Met de opheffing van de sancties zou Washington groen licht geven aan ICC-hoofdaanklager Fatou Bensouda om een volledig onderzoek in te stellen naar de Israëlische oorlogsmisdaden tegen de Palestijnen. Het onderzoek zou kunnen uitmonden in arrestatiebevelen voor voor prominente Israëlische militaire en diplomatieke functionarissen uit heden en verleden. "We hopen dat we overeenstemming kunnen bereiken met de nieuwe regering", citeerde de krant een Israëlische functionaris. De ambtenaar zei dat de ICC-kwestie "één van de belangrijkste onderwerpen" zal zijn die aan de orde zullen komen bij de regering van Joe Biden.

De door de staat gerunde TV-zender KAN meldde zondag dat het ICC zich aangemoedigd voelt een ​​onderzoek te openen naar oorlogsmisdaden die Israël heeft gepleegd tijdens de oorlog in de Gazastrook in 2014. Een besluit om het onderzoek te openen is sinds december 2019 opgeschort om een ​​confrontatie met de Trump-regering te vermijden, die in 2020 sancties heeft opgelegd aan het ICC vanwege haar onderzoek naar de Amerikaanse oorlogsmisdaden in Afghanistan.

In december 2019 kondigde ICC-hoofdaanklager Fatou Bensouda aan dat de rechtbank voldoende bewijs had gevonden om een ​​onderzoek te openen naar verdenkingen van oorlogsmisdaden gepleegd door Israël tegen Palestijnen in de bezette Palestijnse gebieden. Maar liefst 2.322 Palestijnen, voornamelijk burgers, werden gedood - en ongeveer 11.000 verwond - tijdens het 51 dagen durende Israëlische offensief in 2014. © MAROKKO.NL 2021