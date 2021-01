Israël heropent diplomatiek verbindingskantoor in Marokko

Israël heeft dinsdag haar diplomatieke verbindingskantoor in Rabat geopend

Dat meldt het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring waarin de heropening werd omschreven als een "historisch moment".

Het kantoor werd geopend door David Goffrin, de voormalige ambassadeur voor Israël in Egypte werd begin januari benoemd tot zaakgelastigde om het diplomatieke kantoor in de Marokkaanse hoofdstad Rabat te leiden.

De heropening van het Israëlische verbindingsbureau in Marokko komt nadat het Noord-Afrikaanse land ermee heeft ingestemd de diplomatieke banden met de Joodse staat te herstellen. Marokko heeft het verzoeningsvoornemen eind december 2020 officieel gemaakt door middel van een tripartiete overeenkomst met de Verenigde Staten (VS) en Israël.



Onder de verklaring beloofden Marokko en Israël hun respectieve verbindingskantoren in Rabat en Tel Aviv "zo snel mogelijk" te heropenen. Het historische besluit is onderdeel van een overeenkomst met de Amerikaanse regering die in ruil voor de Marokkaans-Israëlische verzoening een consulaat zullen openen in het zuid-Marokkaanse Dakhla.

Een van de belangrijkste punten waarover de twee landen het eens zijn geworden is de lancering van directe vluchten tussen Marokko en Israël.



Ook Marokko zal binnenkort haar verbindingskantoor in Israël heropenen. Eind december kwam een Marokkaanse delegatie aan in Israël om voorbereidingen te treffen voor de heropening van het diplomatieke bureau in Tel Aviv.

Geheime relaties

Israël en Marokko onderhouden al decennia 'geheime relaties' en ondanks het gebrek aan directe vluchten heeft de Marokkaanse regering openlijk toeristen uit Israël ontvangen.



Na de Oslo-akkoorden van de jaren negentig werden de banden van Israël met Marokko in de openbaarheid gebracht. De toenmalige premier Yitzhak Rabin en de minister van Buitenlandse Zaken Shimon Peres waren aanwezig bij de inhuldiging van een Israëlisch verbindingskantoor.

Israël exploiteerde het verbindingskantoor in Marokko van 1994 tot 2000. Marokko had een soortgelijk kantoor in Israël, maar na de uitbarsting van de Tweede Intifada in 2000 werden de banden tussen de twee landen weer aan het publieke zicht onttrokken.

