Biden wilt weer met Palestijnen aan tafel

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden heeft op het gebied van buitenlandbeleid zijn eerste stempels gedrukt.

Zo is duidelijk dat zijn regering uit is op een twee-statenoplossing in het conflict tussen Israël en de Palestijnen.

De Amerikaanse VN-gezant Richard Mills zegt dat de Verenigde Staten (VS) de relatie met de Palestijnen weer willen aanhalen. Mills zei bij de Verenigde Naties dat de VS voorstander zijn van een tweestatenoplossing.

Biden gaf zijn regering opdracht om onmiddellijk "de geloofwaardige betrokkenheid van de VS" met Palestina en Israël te herstellen, zei zijn waarnemend VN-gezant dinsdag.



Het plan omvat het herstel van de humanitaire hulp voor Palestina die zijn voorganger Donald Trump heeft opgeschort, en de heropening van de Palestijns-Amerikaanse missie in Washington D.C. die Trump in 2018 stopzette, zei Mills.

De Israëliërs en de Palestijnen moeten allebei een eigen staat krijgen, volgens de Amerikanen. "Ze willen dat zowel Israël als Palestina geen eenzijdige stappen gaan zetten", beschrijft Jan van Benthem, buitenlandcommentator van het Nederlandse Dagblad. "Ze moeten vooral werken aan het voorbereiden voor overleggen over de twee-statenoplossing. Toch zal het nog wel even duren voordat dit onderwerp op tafel komt", merkt Van Benthem op.



"Er kan geen vrede worden opgelegd aan de Israëli's of de Palestijnen", zei hij. "De diplomatieke betrokkenheid van de VS zal uitgaan van het uitgangspunt dat duurzame vooruitgang gebaseerd moet zijn op actief overleg met beide partijen, en dat uiteindelijk succes de actieve instemming van beide partijen vereist."

De verklaringen markeren de eerste officiële bevestiging van de nieuwe regering inzake haar Israëlisch-Palestijnse beleid en lijken rechtstreeks gericht op het beleid van Trump om een ​​definitieve regeling op te leggen aan de Palestijnen die als gevolg daarvan een groot deel van hun grondgebied op de Westelijke Jordaanoever aan Israël hebben verloren.



Vrede tussen Israël en de Palestijnen kwam onder Trump geen stap dichterbij. De Amerikaanse ambassade werd verhuisd naar Jeruzalem en het 'vredesplan' (lees: annexatieplan) was volgens de Palestijnse leiders onacceptabel. Op een ander front boekte Trump wel 'progressie'. Want na zijn bemiddeling knoopte Israël de afgelopen maanden diplomatieke banden aan met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Bahrein en Soedan.

De opvolger van Trump staat ook bekend als pro-Israëlisch, en kondigde al aan dat wat hem betreft de ambassade in Jeruzalem mag blijven.



