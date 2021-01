Marokkaanse actrice Zhour Maamri (78) overleden

De Marokkaanse actrice Zhour Maamri is dinsdagavond op 78-jarige leeftijd overleden na een langdurige ziektebed

Dat hebben nabestaanden bekendgemaakt. Maamri werd in 1942 geboren in Meknes en was één van de iconen van het Marokkaanse theater.

Sinds de jaren zestig wist de actrice zich te onderscheiden op het artistieke toneel met haar deelname aan verschillende cinematografische werken, zoals 'Arrissala' (de boodschap), het meesterwerk van de Syrische regisseur Mustafa Akkad, de Amerikaanse film 'Black Talon' en de Spaanse film 'Un burka por amor'.

De overledene is woensdag na het Dohr-gebed begraven op de Chouhada-begraafplaats in Rabat.

inna lillahi wa inna ilayhi raji'un

© MAROKKO.NL 2021